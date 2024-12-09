Майже 1,3 млрд грн податку на додану вартість відшкодовано бізнесу Тернопільщини 

Упродовж січня-листопада цього року суб’єктам підприємницької діяльності – юридичним особам Тернопільщини з державного бюджету відшкодовано грошовими коштами з урахуванням перехідних залишків минулих періодів 1 млрд 291 млн грн податку на додану вартість.

Загалом за одинадцять місяців цього року про відшкодування податку на додану вартість на розрахунковий рахунок в сумі 1 млрд 357 млн грн заявили 198 суб’єктів господарювання краю.

За результатами проведених перевірок податковими органами області за одинадцять місяців упереджено заявлене бюджетне відшкодування ПДВ на 55 млн гривень.

На початок грудня загальний залишок заявленого невідшкодованого на розрахунковий рахунок ПДВ становив 194 млн грн, в тому числі 178 млн грн перебувають у стадії перевірок та процедурі бюджетного відшкодування згідно з вимогами податкового законодавства, а 16 млн грн – у судовому та адміністративному розгляді.