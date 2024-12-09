У Чорткові поліцейські виявили у водія мікроавтобуса понад 3 000 пачок цигарок без акцизних марок

Загальна вартість вилученої підакцизної продукції становить майже 300 тисяч гривень. Наразі поліцейські встановлюють її походження.

Під час нагляду за безпекою дорожнього руху співробітники групи реагування патрульної поліції Чортківського районного управління поліції зупинили мікроавтобус марки Mercedes-Benz Sprinter. У ході огляду салону транспортного засобу було виявлено майже 3 000 пачок цигарок, на яких були відсутні акцизні марки. Жодних документів чи дозволів на товар чоловік не мав. Продукцію він ретельно замаскував і заховав поміж ящиків із сільськогосподарською технікою.

46-річний житель Чорткова вже не вперше потрапляє в поле зору правоохоронців — минулого року його притягували до адміністративної відповідальності за транспортування безакцизної продукції.

Щодо фігуранта поліцейські склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 164-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення (зберігання або транспортування тютюнових виробів без марок акцизного збору встановленого зразка).