Майже 7,7 млн грн податкової знижки віддали жителям Тернопільщини 

З початку цього року 3227 наш краян подали декларації про майновий стан до податкових органів, аби скористатися своїм правом на податкову знижку. Жителі Тернопільщини задекларували 66,17 млн грн витрат.

Більшість декларантів а це 2581 (80%) осіб, подали декларації для отримання податкової знижки в зв’язку з понесеними витратами на навчання, оскільки на здобуття освіти витратили 52,1 млн гривень. Про сплату страхових внесків за договорами довгострокового страхування життя заявили 595 жителів області. Сплата відсотків за іпотечними кредитами стала підставою для податкової знижки 27 наших краян. Понесені витрати на оплату допоміжних репродуктивних технологій та усиновлення дітей дали право на повернення податку 17 декларантам та 5 особам через переобладнання транспортних засобів. Ще дві особи задекларували витрати на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла.

За насідками перерахунків цим громадянам нараховано до повернення 11,5 млн грн податку на доходи фізичних осіб. Майже 7,7 млн грн визначеної до відшкодування суми вже повернули декларантам.

Нагадуємо, що громадяни, які бажають скористатися своїм правом на податкову знижку, можуть подати декларацію впродовж року – до 31 грудня включно.