Тернопільських тепловиків готують до масового звільнення

До такого висновку приходиш дивлячись на наказ, який видав директор комунального підприємства теплових мереж «Тернопільміськтеплокомуненерго» Тернопільської міської ради Андрій Чумак.

У наказі, зокрема, говориться про впровадження в дію плану корпоративного розвитку підприємства, який пропонує стратегію трансформації КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» у життєздатну комерційну структуру. З цією метою створюється робоча група. Вона має щотижня збиратися.

– Комісії, колегіально, разом з керівниками структурних підрозділів, розглянути завдання створення нової організаційної структури та скорочення чисельності працівників. Визначити позиції, які можуть бути скорочені. Також визначити ключовий персонал, який необхідно утримати на підприємстві, – йдеться в наказі Андрій Чумака.

Першим хто публічно розкрив плани тернопільської влади щодо ще одного комунального підприємства, став депутат Тернопільської міськради Іван Ковалик.

– Хотів би помилятись, але видається, що тернополян готують до того, що десятки мільйонів за дороге центральне опалення доведеться платити не комунальному, а приватному підприємству. Не випадковому, звичайно. Справи, бачу, зовсім погані. Будуть звільняти працівників щотижня, – заявив депутат Іван Ковалик.

Очевидно, «життєздатна комерційна структура» – це ТОВ «Тернопільтепло», яке за ініціативи керівництва Тернополя на базі комунальних котелень, незважаючи на протести тернополян, вставило спеціальні котли для спалювання торфу.

«Тернопільтепло» було зареєстроване 7 серпня 2016 року з статутним капіталом в 99,50 млн. грн. Серед засновників «Тернопільтепло» був Богдан Богданович Вербовий. Це рідний брат дружини мера Тернополя Сергія Надала Олени (у дівоцтві – Вербова Олена Богданівна).



