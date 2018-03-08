У Монастириськах планують розмістити сонячні електростанції

До голови Монастириської міської ради Андрія Старуха звернувся інвестор щодо можливості розміщення на території міської ради сонячних електростанцій. Про це у соцмережах повідомив сам міський голова Монастирисьок.

Мова йде про земельні ділянки в районі міського сміттєзвалища в напрямку підстанції ЛЕП ПС 11035-10 Монастириська, а також в районі так званого «Льотниська», – пояснив Андрій Старух. – Першою безумовною вимогою ще до розгляду питання по суті, стала умова обов’язкової реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності на території міста. Це для того, щоб можливі доходи ми отримували не лише від оренди за землю, а й у вигляді податкових платежів. За словами міського голови, це питання обов’язково буде винесено на розгляд громадськості.