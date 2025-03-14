На Чортківщині чоловікові, який обдурив знайомого

Понад 30 тисяч гривень видурив у знайомого житель Чорткова. Ще у вересні 2024 року він пообіцяв потерпілому допомогти у працевлаштуванні.

Фігурант повідомив, що за хороше місце потрібно заплатити. Спершу чоловік дав 13350 гривень, а потім ще кілька разів доплачував. Проте роботи не отримав і гроші йому ніхто не повернув. Потерпілий заявив про махінації знайомого у Чортківське районне управління поліції.

У ході перевірки слідчі встановили, що підозрюваний уже притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Наразі “підприємцю” поліцейські оголосили підозру відповідно до частини 2 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі. Триває слідство.