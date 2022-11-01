На Чортківщині судитимуть бухгалтерку, яка роздавала премії чиновникам

Судитимуть бухгалтерку сільської ради на Чортківщині, через дії якої бюджету громади завдана шкода на понад 333 тис грн

Чортківською окружною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно головної бухгалтерки сільської ради, через дії якої працівникам органу місцевого самоврядування зайво виплатили з бюджету понад 333 тис грн (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, впродовж 2018-2020 років працівниця фінансової сфери, неналежно виконуючи службові обов’язки, нарахувала та виплатила зайву матеріальну допомогу працівникам сільської ради, чим завдала збитків бюджету сільської ради на вище вказану суму.

Завершено розслідування, що здійснювали слідчі поліції, – повідомляє Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.