На фермі Петра Гадза у Пиляві впроваджують світові тенденції молочного тваринництва

У селі Пилява на Бучаччині вже понад 12 років діє масштабний молочно-тваринницький комплекс ТзОВ «Бучачагрохлібпром».

Упродовж останніх років ферма впроваджує у роботі високотехнологічні процеси, завдяки яким вирощує здорове, активне поголів’я й виготовляє якісну молочну продукцію.

У молочно-тваринницькому комплексі утримують 3 тисячі голів великої рогатої худоби, з них – 1250 корів, решту – молодняк, розповідає керуючий комплексом Володимир Миколайович Саврій.

– Ще 12 років тому Петро Гадз прийшов у Пиляву, аби врятувати нашу ферму від занепаду. Тоді залишилося вже мало худоби, надої теж були невеликі. Петро Іванович допоміг нам, інвестував у ферму чимало коштів й зусиль. Сьогодні ми бачимо результат старань – великі тваринницькі приміщення, найсучасніший доїльний зал, майже сто робочих місць, понад 30 тонн молока щодня, – каже Володимир Саврій.

Всього за пів року на молочно-тваринницькому комплексі у Пиляві збудували надсучасний доїльний зал з установкою «карусель». Подібний є лише в Миколаївській області.

– «Карусель» в рази пришвидшує процес доїння та робить його зручним й ефективним. Така установка дає змогу одночасно доїти 60 корів. Молоко одразу потрапляє в холодильник. Обслуговує апарат три працівники. За одну зміну (8 годин) на «каруселі» доять орієнтовно 1100 корів. Таким чином за добу ми відправляємо 32 тонни молока. Також в «карусель» ми насипаємо корм, аби тварина мала заохочення, – розповідає Володимир Саврій.

Цей рік був для держави нелегким, але на чолі з Петром Івановичем ми не зупинилися, а продовжили вдосконалювати ферму, каже Володимир Миколайович.

– Окрім нового доїльного залу, на території комплексу побудували 1 кілометр дороги із твердим покриттям, облаштували дві силосні ями на 6 тисяч тонн силосу. Для того, щоб були корови, які видають 50 літрів молока, Петро Іванович пішов на дорогий і відважний крок – закупив три «кормомами». Це – апарат, який дає можливість поїти телят молоком за допомогою своєрідної соски. Аби теля було здоровим та сильним, вона має випивати в день не менше 12 літрів молока, – поділився Володимир Саврій.