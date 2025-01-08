На підтримку війська у 2024 році жителі Тернопільщини сплатили 678 млн гривень

Протягом 2024 року до бюджету від платників області надійшло 678 млн грн військового збору. Надходження перевищили показник 2023 року на 162,8 млн грн або ж на 31,6%. Про це повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Тернопільській області Руслан Цвігун.

Лише у грудні Тернопільщина спрямувала до бюджету 142,9 млн грн військового збору.

Нагадаємо, що військовий збір запроваджено в Україні з серпня 2014 року як додаткове джерело фінансування і підтримки армії. Законом України від 4 грудня 2024 року №4113-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» встановлено, що з 1 січня цього року військовий збір також сплачують фізичні особи – підприємці.