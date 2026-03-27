Директор тернопільського драмтеатру Борис Репка отримав високу державну нагороду

У Тернополі відбулася важлива культурна подія — директору та художньому керівнику Тернопільського академічного українського драматичного театру імені Тараса Шевченка Борису Репці присвоєно почесне звання «Народний артист України». Про це повідомили у самому театрі, де колектив щиро привітав керівника з високою державною відзнакою та побажав йому нових творчих звершень.

Борис Репка є відомим українським актором і співаком, який багато років присвятив розвитку театрального мистецтва на Тернопільщині. Він працює у театрі з кінця 1990-х років, а з 2016 року очолює заклад як директор і художній керівник. За цей час він не лише зіграв десятки ролей на сцені, а й активно розвиває репертуар театру, поєднуючи класичні постановки з сучасними підходами.

Митець має професійну музичну освіту, виступає як ліричний тенор, виконує оперні партії, романси та українські народні пісні. Його творча діяльність відзначена численними нагородами, а звання «Народний артист України» стало логічним визнанням багаторічної праці та вагомого внеску у розвиток української культури.