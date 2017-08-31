На що скаржились Степану Барні у Ланівцях

Під час робочої поїздки у Ланівці медичні працівники районної лікарні поскаржилися голові Тернопільської ОДА Степанові Барні на заборгованість по заробітних платах. Зокрема, не всім лікарям та медперсоналу виплатили оздоровчі і досі вони ще не отримали авансу за серпень.

Як з’ясувалося, на те, щоб виплатити людям заробітну плату у бюджеті лікарні не вистачає 600 тисяч гривень. Хоча зі свого боку держава стовідсотково виконала усі зобов’язання, виділивши в частині медичної субвенції на Лановецький район 22 мільйони гривень. Ці кошти мали бути спрямовані на зарплати медпрацівникам та на оплату за енергоносії у лікарні. Тому те, що виникла заборгованість, тепер мають владнати на місцевому рівні, а саме: представники місцевої влади повинні знайти додаткові кошти, щоб дофінансувати медичну галузь і забезпечити безперебійну роботу персоналу.

«Я беру це питання під свій особистий контроль, – зазначив Степан Барна під час візиту до районної лікарні та спілкування з медиками. – Але водночас наголошую, що медицині потрібно відпрацювати комплекс заходів, які би дали можливість зекономити. Зокрема, це стосується оптимізації ліжко-місць, кадрів та впровадження заходів з енергоефективності, бо без цього вирішення проблеми практично неможливе». При цьому, очільник краю наголосив, що зі свого боку область бере на себе зобов’язання вкласти додаткові кошти у термомодернізацію і придбання сучасного обладнання для Лановецької лікарні. «Це вже наша компетенція. Тому, гадаю, що найближчим часом напрацюємо основні пропозиції», – зауважив він. Також Степан Барна вкотре акцентував на тому, що у контексті медичної реформи та створення госпітальних округів, ніхто не буде ліквідовувати лікарень. «Лановецька лікарня працювала, працює і буде працювати, але вона працюватиме до тих пір, доки будуть пацієнти, які захочуть тут лікуватися. Тому зараз стоїть важливе питання перед лікарнею і перед головним лікарем – забезпечити якісний персонал, зберегти добрих лікарів, котрі будуть надавати ці медичні послуги. Бо реформа передбачає екстериторіальність, а це означає, що пацієнт буде лікуватися там, де це роблять якісно, а не там, де він прописаний. Тому наразі звертаюся до голови Лановецької РДА, голови районної ради, міського голови та голів об’єднаних громад району якнайшвидше знайти кошти для того, щоб забезпечити лікарів зарплатою і щоб надалі не виникало таких ситуацій, а ми зі свого боку, з боку органів державної влади, все, що зможемо – допоможемо», – наголосив Степан Барна. Принагідно голова ОДА оглянув також лікарню й один із корпусів, де тривають ремонтні роботи, та поспілкувався з пацієнтами