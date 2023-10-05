На Тернопільщині автомобіль врізався в дерево, а сімейна пара опинилась в лікарні

Дорожньо-транспортна пригода сталась 4 жовтня в с. с. Піщатинці Борсуківської територіальної громади Кременецького району. Близько 15.30 годин водій автомобіля «Volkswagen Jetta» не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та допустив зіткнення з деревом.

Внаслідок аварії травмувався водій та його дружина. Обоє потерпілих отримали травми різного ступеня важкості та були госпіталізовані в Лановецьку міську лікарню.

До слова, жінка опинилась затисненою в понівеченому автомобілі і для її порятунку залучались місцеві рятувальники. Вони, за допомогою спеціальних інструментів, вивільнили потерпілу та передали працівникам екстреної медичної допомоги.

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