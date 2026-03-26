На Тернопільщині чоловік до смерті побив сусіда

Монастириський районний суд виніс вирок жителю Монастириської територіальної громади Чортківського району, якого визнали винним у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті людини.

Як повідомляють у Тернопільській обласній прокуратурі, публічне обвинувачення у справі підтримували прокурори Монастириського відділу Бучацької окружної прокуратури.

Слідством і судом встановлено, що трагічний інцидент стався 9 вересня 2025 року під час спільного розпивання алкогольних напоїв. Між двома сусідами виник побутовий конфлікт, який швидко переріс у жорстоке побиття.

У ході сварки 55-річний чоловік наніс потерпілому численні удари кулаками по голові та тілу. Отримані травми виявилися несумісними з життям.

Згідно з висновками експертів, смерть настала внаслідок закритої черепно-мозкової травми, що супроводжувалася переломами кісток мозкового та лицевого черепа.

Суд кваліфікував дії обвинуваченого за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, та призначив покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.

Наразі вирок ще не набрав законної сили та може бути оскаржений у встановленому законом порядку.