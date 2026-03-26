24-річна тернополянка Юлія втратила можливість говорити. Львівські лікарі повернули їй голос

Пацієнтка приїхала з Тернополя до львівського фоніатра, бо уже три тижні не могла розмовляти після застуди. Лікувалась у 3 лікарів, але нічого не допомагало. Для молодої дівчини втрата голосу була критично незручною в побуті та в роботі, адже вона – менеджерка по роботі з клієнтами.

Її шпиталізували в стаціонар на лікування. Дівчина займалась вправами з лікарем-фоніатром, також її зв’язки “поливали” ліками. Вже за 8 днів Юля знову почала розмовляти, повідомляють в Університетській лікарні ЛНМУ імені Данила Галицького

І це неодноразовий випадок, коли фахівці Університетської лікарні відновлюють голос пацієнтам, які вже ледь не втратили надію на це.

То хто ж лікує втрату голосу?

Цим займається фоніатр – вузькопрофільний лікар, який допомагає відновити голос, лікує хрипоту, вузлики, поліпи, а також порушення голосу після перенесених інфекцій.

Ще один пацієнт – 46-річний Володимир з Яворова на Львівщині, який теж 20 днів не розмовляє. Він пошепки розповідає свою історію і ледь не на кожному слові задихається. Чоловік має невеликий бізнес з виробництва бетону і припускає, що міг надихатись шкідливою пилюкою. А також перехворів грипом і ось уже 20 днів не розмовляє. Каже, що постійно задихається і має через те страх. Він лікувався у різних лорів Львова, проте нічого не допомагло. Врешті йому порадили звернутись до фоніатрів Університетської лікарні.

Тут чоловіка обстежили, пульмонолог виявив ускладнення у легенях і параліч однієї голосової зв’язки.

Лікарі призначили долікувати легені, а також робити спеціальні вправи для голосу.

Володимир дуже переживає, чи відновиться його голос, адже його власна справа залежить від цього і від спілкування із замовниками.

Вже після місяця лікування справи у Володимира пішли краще, голос поступово відновлюється, а задишка легень зникла. При паралічі зв’язки, розповідають лікарі, голос може повернутися аж навіть через пів року лікування.

“Здається, що голос у всіх однаковий, проте немає одного шаблону лікування пацієнтів. Причини можуть бути дуже різні, як хронічні хвороби та патології, так і зараз ми маємо велику кількість ускладнень після вірусної інфекції, яка дає проблеми з голосом.

До мене приходять відновлювати голос не лише співаки чи актори, а й священники, вчителі, менеджери і підприємці. Для усіх втрата голосу – це неабиякий виклик та дискомфорт,” – пояснює фоніатр, завідувачка кафедри оториноларингології Оксана Москалик.