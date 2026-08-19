Чотири родини дочекалися: з російського полону повернули воїнів із Тернопільщини

Під час чергового обміну з російського полону визволили чотирьох військовослужбовців із Тернопільської області.

Про повернення земляків повідомив очільник Тернопільщини Тарас Пастух.

Додому повернулися:

Єднак Сергій Васильович — зі Старих Петликівців Чортківського району;

— зі Старих Петликівців Чортківського району; Пазюк Іван Іванович — із Колодного Тернопільського району;

— із Колодного Тернопільського району; Рудницький Сергій Васильович — із Кудлаївки Кременецького району;

— із Кудлаївки Кременецького району; Сідляк Ігор Іванович — зі Стінки Чортківського району.

«Сьогодні ще 103 українські воїни знову вдома. Ми чекаємо на повернення кожного», — зазначив Тарас Пастух.

Загалом під час цього етапу обміну Україна повернула з російського полону 103 військовослужбовців. Серед звільнених — захисники Збройних сил України, Державної прикордонної служби та Національної гвардії.

Вони боронили Україну, зокрема, в Маріуполі, а також на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпровському та Сумському напрямках.

Для родин чотирьох військових із Тернопільщини це стало довгоочікуваною звісткою після місяців і років очікування.

Вітаємо наших земляків із поверненням додому.