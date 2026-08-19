Чотири родини дочекалися: з російського полону повернули воїнів із Тернопільщини
Під час чергового обміну з російського полону визволили чотирьох військовослужбовців із Тернопільської області.
Про повернення земляків повідомив очільник Тернопільщини Тарас Пастух.
Додому повернулися:
- Єднак Сергій Васильович — зі Старих Петликівців Чортківського району;
- Пазюк Іван Іванович — із Колодного Тернопільського району;
- Рудницький Сергій Васильович — із Кудлаївки Кременецького району;
- Сідляк Ігор Іванович — зі Стінки Чортківського району.
«Сьогодні ще 103 українські воїни знову вдома. Ми чекаємо на повернення кожного», — зазначив Тарас Пастух.
Загалом під час цього етапу обміну Україна повернула з російського полону 103 військовослужбовців. Серед звільнених — захисники Збройних сил України, Державної прикордонної служби та Національної гвардії.
Вони боронили Україну, зокрема, в Маріуполі, а також на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпровському та Сумському напрямках.
Для родин чотирьох військових із Тернопільщини це стало довгоочікуваною звісткою після місяців і років очікування.
Вітаємо наших земляків із поверненням додому.