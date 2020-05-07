На Тернопільщині чоловік на автомобілі зіткнувся з бетонним мостом

07 травня в 3 годині у Тернопільській області в с. Синьків по вул. Головній водій легкового автомобіля «ВАЗ 2111» не справився з керуванням, внаслідок чого відбувся з’їзд у кювет та зіткнення з бетонним мостом.

До місця події було оперативно направлено черговий караул 15 ДПРЧ Управління ДСНС України у Тернопільській області, також повідомлено служби взаємодії.

Рятувальники відключили акумуляторну батарею ,провели рятувальні роботи по деблокуваню потерпілого , який не зміг самостійно вибратись з автомобіля та передали потерпілого працівникам екстреної швидкої медичної допомоги.

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