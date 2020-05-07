Зареєстровано перший випадок COVID-19 у селі Біла Тернопільського району

Зафіксовано перший випадок короновірусної інфекції на території Білецької ОТГ, про це сьогодні повідомили у тамтешній сільській раді.

📍Хвора з с. Біла, перебуває на самоізоляції вдома, у неї прослідковується легка форма перебігу захворювання, без симптомів.

📍Проведена дезінфекція у місці проживання та ймовірних місцях розповсюдження вірусу.

📍Також проведено відбір аналізів у осіб, які контактували з хворою.

Керівництво Білецької ОТГ і всі служби району в повній мірі працюють над запобіганням поширенню хвороби.

Просимо місцевих мешканців повідомити медиків та сільську раду про контакти з хворою та самоізолюватися.

А всіх жителів громади потурбуватися про себе і про своїх близьких. Для цього потрібно зовсім небагато – уникати масових скупчень людей, користуватися засобами індивідуального захисту та антисептиками, регулярно мити руки з милом. У випадку появи будь-яких симптомів COVID -19, не займайтеся самолікуванням, а звертайтеся до вашого сімейного лікаря.