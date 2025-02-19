На Тернопільщині двом водіям, які сіли за кермо без прав, загрожує до трьох років ув’язнення

Співробітники відділення поліції №1 у місті Ланівці зафіксували два випадки, коли водії, попри рішення суду, продовжили керувати транспортними засобами. Йдеться про 50-річного та 44-річного жителів Кременецького району, яким загрожує до трьох років позбавлення волі.

Один із порушників раніше був покараний за втечу з місця ДТП, інший – за керування в стані алкогольного сп’яніння. Попри заборону суду, чоловіки знову сіли за кермо, де їх і зупинили працівники групи реагування патрульної поліції.

За цими фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 382 ККУ (невиконання судового рішення). Закон передбачає покарання у вигляді штрафу від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі строком до трьох років.

Правоохоронці нагадують, що рішення суду є обов’язковими до виконання. Ігнорування заборони на керування транспортними засобами може мати серйозні наслідки, включаючи кримінальну відповідальність.