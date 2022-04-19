На Тернопільщині громади отримали 26,6 млн грн «акцизу» 

Майже 5,5 млн грн акцизного податку перерахували до державного бюджету суб’єкти господарювання Тернопільщини з початку 2022 року. На території нашої області провадять діяльність 13 підприємств виробників підакцизної продукції.

Місцеві бюджети упродовж першого кварталу отримали 26,6 млн грн акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів. Найбільше надійшло акцизу від продажу алкоголю – 12,6 млн грн, ще 9,4 млн грн – від реалізації тютюнових виробів та 4,6 млн грн – від продажу пива.

Нагадаємо, що відповідно до норм Бюджетного кодексу акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, зараховується до міських, селищних, сільських бюджетів та бюджетів об’єднаних територіальних громад.

Ставка цього податку визначена в розмірі 5 відсотків із кожної одиниці проданої алкогольної продукції чи тютюнового виробу. Звітним податковим періодом для платників акцизного податку є календарний місяць. Сплачується платіж упродовж 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання декларації.

Сектор інформаційної взаємодії

Головного управління ДПС у Тернопільській області