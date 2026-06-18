Страшна трагедія на Тернопільщині: пʼяний водій врізався в електроскутер з підлітками. Загинула дівчинка

Трагічна дорожньо-транспортна пригода сталася ввечері 17 червня у Почаєві на Тернопільщині. Внаслідок зіткнення легкового автомобіля з електроскутером загинула неповнолітня дівчина, ще один підліток отримав травми.

Як повідомили у поліції Тернопільської області, аварія сталася близько 22:00. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

За попередньою інформацією, 17-річний водій електроскутера рухався центральною дорогою разом із 16-річною пасажиркою. Під час руху юнак пригальмував, щоб здійснити поворот ліворуч. У цей момент у двоколісний транспортний засіб врізався автомобіль Renault Megane, який рухався позаду.

Від отриманих травм дівчина загинула на місці події. Водія електроскутера з тілесними ушкодженнями доставили до медичного закладу.

Правоохоронці встановили, що кермувальник Renault перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння. Чоловіка затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі слідчі Кременецького районного відділу поліції та слідчого управління ГУНП в Тернопільській області проводять досудове розслідування та встановлюють усі обставини смертельної аварії.