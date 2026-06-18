У Чорткові відбудеться міське свято випускників із ходою, вальсом і вшануванням Героїв

26 червня у Чорткові пройде загальноміське свято випускників, яке традиційно збере школярів, їхні родини та мешканців громади.

Як повідомляє Чортківська міська рада, урочистості розпочнуться о 16:00 традиційною ходою від Центру культурних послуг імені Катерини Рубчакової. У програмі заходу цьогоріч передбачено низку креативних рішень, над якими працювали працівники сфери культури та організатори.

Попри святковий формат, особливу увагу приділять вшануванню пам’яті полеглих захисників України. Хода зупиниться на площі Героїв Євромайдану, де відбудеться спільна молитва біля портретів загиблих Героїв.

Після цього святкова колона у супроводі ансамблю барабанщиць «Мажоретки» Чортківського фахового гуманітарно-педагогічного коледжу імені О. Барвінського вирушить до парку імені Івана Франка. Саме там, біля фонтану, відбудеться офіційна частина свята та традиційний останній шкільний вальс.

Організатори також підготували для гостей фотозону, інстабокс та інші інтерактивні локації. Під час заходу передбачені відзнаки для випускників за високі досягнення у навчанні, які вручить міський голова Володимир Шматько. Окремо відзначать батьків випускників, які нині захищають Україну на фронті.

У міській раді запрошують мешканців та гостей громади долучитися до святкування та розділити з випускниками одну з найважливіших подій у їхньому житті — прощання зі шкільними роками.