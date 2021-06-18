Хто з відомих тернополян на власні очі побачив історичну перемогу збірної України з футболу (+фото)

чора, 17 червня, збірна України у Бухаресті (Румунія) здобула історичну перемогу у фінальній частини чемпіонату Європи. Було подолано збірну Північної Македонії – 2:1.

Чимало відомих тернополян стали безпосередніми світками цієї звитягами і поділилися своїми емоціями в соціальних мережах. Ми зібрали підбірку світлин з Бухареста за участю наших земляків. Безпосередньо підтримали українську збірну: екс-голова Тернопільської ОДА, заступник голови Тернопільської обласної ради Ігор Сопель, перший заступник голови Тернопільської обласної ради Володимир Болєщук, голова Асоціації футболу Тернопільщини, депутат Тернопільської обласної ради Тарас Юрик, депутат Тернопільської обласної ради Олег Боберський, декан історичного факультету Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, депутат Тернопільської міської ради Володимир Місько, відомий ведучий Сергій Фаля (Сергій Фалендиш), колишній директор ресторану «Тернопіль» Ігор Качмарський…

Безперечно це далеко не повний список наший земляків на футбольному матчі в Бухаресті, головне ж у тому, що українські козаки на футбольному полі святкували перемогу. Сподіваємося на таку ж звитягу і в останньому матчі групового етапу проти збірної Австрії.



