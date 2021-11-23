На Тернопільщині побили поліцейського

Житель Теребовлянської ОТГ, що вдарив поліцейського при виконанні ним cлужбових обов’язків під час примусового приводу обвинуваченого до суду, упродовж найближчих 2 місяців перебуватиме під вартою, – повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

18 листопада 2021 року працівники відділення поліції №3 (м. Теребовля) виконували ухвалу суду про примусовий привід до суду жителя Теребовлянської ОТГ, обвинуваченого за ст. 126-1 КК України (насильство у сім’ї). Дебошир, від протиправних дій котрого неодноразово страждали родичі, не бажаючи виконувати вимоги працівника правоохоронного органу, умисно наніс удар кулаком поліцейському в обличчя. До правопорушника застосували спецзасіб – кайданки та затримали його згідно ст. 208 КПК України.

Після вручення повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 345 КК України (насильство щодо працівника правоохоронного органу) слідчий поліції за погодженням із прокурором ініціював застосування запобіжного заходу щодо особи у виді тримання під вартою.

Прокурор обґрунтував у суді його необхідність. Адже на розгляді Теребовлянського районного суду вже перебувають 3 кримінальні провадження про насильство у сім’ї, у яких обвинувачений жодного разу не з’явився за повістками. Також врахували небезпечність злочину щодо працівника правоохоронного органу. Оскільки його вчинення перешкоджає виконанню службових обов’язків працівниками поліції, підриває її авторитет, а тому виключно тримання під вартою здатне забезпечити належну процесуальну поведінку особи. За рішенням суду правопорушник проведе 2 місяці за ґратами.

Довідково: За статтею 345 КК України максимальне покарання за умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових – 5 років позбавлення волі.