Якою буде погода в останні дні осені на Тернопільщині?

Хвиля дощів і похолодання насувається на Тернопільщину.

За прогнозами Укргідрометеоцентру, цього тижня у краї відчутно похолоднішає. Місцями пройдуть дощі з мокрим снігом, температурні показники знизяться, але поки що залишаться плюсовими.

Мінлива хмарність, зниження температурних показників, висока ймовірність опадів — такі погодні умови передбачають синоптики на Тернопільщині. Погоду у краї зумовлюватимуть холодні атмосферні фронти і циклон, – повідомила синоптик Наталка Діденко. Відтак спостерігатимуться складні метеорологічні явища.

“Дощі втримаються у більшості областей України. Вдень волога дощова погода передбачається у західному регіоні. Місцями можливий сильний штормовий вітер! Загалом з початку тижня до регіону зайде чергове похолодання. Температурні показники знижуватимуться до нуля. Холоду додаватиме сильний вітер і підвищений рівень вологості”.

За попередніми прогнозами, третя декада листопада буде прохолоднішою. Зима нагадує про свій швидкий прихід.