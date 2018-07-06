25–26 червня поблизу села Настасова на Тернопільщині проходив Третій міжнародний форум аграрних інновацій «Нове Зернятко».

Більш ніж 100 експозицій, понад 2 000 відвідувачів, огляд демо-ділянок та проведення науково-практичних конференцій, сучасні рішення в галузі насінництва, новинки в засобах захисту та підживлення – все це організувала компанія «Агропродсервіс», яка вже 14 років тримає статус елітнасінгоспу, та генеральний партнер форуму «Агроскоп Інтернешнл».

Упродовж двох днів учасники ділились перспективами розвитку аграрної галузі, обмінювалися досвідом, безпосередньо на демонстраційних полях знайомилися з новими та найбільш родючими гібридами та сортами тих чи інших сільськогосподарських культур, а також спілкуватися із виробниками та дистриб’юторами засобів захисту рослин, добрив та насіння.

Андрій Баран, директор ПАП «Агропродсервіс»:

«Задум організувати свято, де аграрії могли б обмінювати передовим досвідом, у нас з’явився під час проведення звичайних Днів поля. Ми захотіли зробити більш широкий захід, який був би і доступний для українського середнього і малого фермера, і який би приносив більше користі всім нам».

Уже традиційно на форум аграрних інновацій «Нове Зернятко» – Настасів-2018 приїхали учасники майже з усієї країни, а також міжнародні партнери. «Нове зернятко» – Настасів–2018 з кожним роком стає потужним майданчиком демонстрації аграрних інновацій, який допомагає аграріям ефективно розвиватися, перш за все економічно.

Іван Чайківський, генеральний директор компанії «Агропродсервіс»:

«Цей форум у першу чергу для малих і середніх фермерів, яких в Україні сьогодні мільйони, – щоб вони могли їхати до нас на Тернопільщину і запозичати ці знання і досвід та застосовувати його в себе. Не кожному виходить сьогодні полетіти в Австралію, Америку, а в Україні це, звичайно, набагато простіше. І тому такі семінари, інноваційні форуми як «Нове Зернятко» дають поштовх національній економіці». «Цей форум у першу чергу для малих і середніх фермерів, яких в Україні сьогодні мільйони, – щоб вони могли їхати до нас на Тернопільщину і запозичати ці знання і досвід та застосовувати його в себе. Не кожному виходить сьогодні полетіти в Австралію, Америку, а в Україні це, звичайно, набагато простіше. І тому такі семінари, інноваційні форуми як «Нове Зернятко» дають поштовх національній економіці». Заступник Міністра аграрної політики Віктор Шеремета в минулі роки вже при їжджав на форум в Настасові в якості учасника. Тепер приїхав в новому статусі. За його словами, цього року сільгоспвиробники отримали ряд значних преференцій. Серед них не тільки дешеві кредити, але й високопроцентна (від 40 до 90 відсотків) компенсація за придбання техніки, обладнання, насіння, дуже доступні кредити на вітчизняне насіння в державних банках.

Головним партнером заходу третій рік поспіль виступає дистриб’юторська компанія ТОВ «Агроскоп Інтернешнл», яка співпрацює з компанією «Агропродсервіс» уже 19 років. Ірина Іванова, голова наглядової ради ТОВ «Агроскоп Інтернешнл»:

«Такий потужний проект, як «Нове зернятко» є наслідком нової ери співпраці сільгоспвиробника із міжнародними виробниками і постачальниками аграрних технологій. Це здобуток експертизи, здобуток наших партнерів «Агропродсервісу», і ми раді долучатися й допомагати своїм досвідом, знаннями та здобутками з різних країн світу». Кожен, хто відвідав форум аграрних інновацій «Нове зернятко», знайшов для себе корисне: зацікавленого аграрія, потужний сорт насіння, переробника, продавця чи клієнта. Це той унікальний для України практичний майданчик – коли професіонали працюють із професіоналами.