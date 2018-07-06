Віддаючи землю громадам, влада на Тернопільщині встановила свої «правила гри» (відео)

У комунальну власність 40-ка громадам Тернопільщини загалом планують передати аж 38 тис 843 га. Причому 19,2 тис га – землі сільськогосподарського призначення державної власності.

Тому влада відразу визначила «правила гри», за якими надалі мають діяти керівники ОТГ. Про стан передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних територіальних громад (ОТГ) на засіданні колегії обласної держадміністрації (ОДА) доповідав начальник Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області Іван Кузь, – пише Терен.

Технічну документацію уже виготовили для 18 ОТГ

Нагадаємо, механізм передачі землі Кабінет Міністрів України визначив розпорядженням від 31.01.2018 р. за №60-р. До цього процесу на території Тернопільської області наразі включили 40 ОТГ у межах 15 адміністративних районів області.



– Найбільші площі земель, які плануються передати ОТГ, розташовані на території Хоростківської міської об’єднаної територіальної громади Гусятинського району (3,6 тис га), Шумської міської територіальної громади (3,0 тис га) і Теребовлянської міської об’єднаної територіальної громади (2,7 тис га), – перелічує він.

Для того, аби забезпечити виконання цих робіт у Держгеокадастрі та ОТГ вже здійснили низку заходів. Зокрема, із головами усіх громад уклали Меморандуми про співпрацю при передачі земель. Сам план-графік передачі і перелік земельних ділянок, що вже передані у комунальну власність ОТГ, оприлюднили на офіційному сайті Держгеокадастру.

– Технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель і ділянок за межами населених пунктів уже виготовили для 18 ОТГ у 10 районах, – додає Іван Кузь. – Йдеться про 663 земельні ділянки загальною площею 4 152,1008 га.

Уже завершується процес передачі земельних ділянок у Саранчуківській – Бережанського, Борщівській і Мельнице-Подільській – Борщівського, Великогаївській – Тернопільського і Колиндянській ОТГ – Чортківського районів.

Відразу визначили пріоритети у сфері використання і охорони земель

Тривають роботи щодо інвентаризації земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, які до кінця липня планують передати у комунальну власність у Золотопотіцькій – Бучацького, Хоростківській – Гусятинського, Лопушненській і Почаївській – Кременецького і Заводській ОТГ – Чортківського районів.

– У цьому плані ми випереджаємо встановлені графіки, – наголошує фахівець.

Передача земельних ділянок сільськогосподарського призначення із державної у комунальну власність, на його думку, дозволить чітко і прозоро формувати дохідну частину місцевих бюджетів у частині плати за землю і стимулюватиме ОТГ до їх добровільного об’єднання.

– Також така передача земель допомагатиме розвитку сільськогосподарської кооперації на селі, – стверджує він. – Це, зокрема, сприятиме збільшенню самозайнятості жителів сільської місцевості.

Зважаючи на успішний досвід європейських країн у розвитку сільськогосподарської кооперації та уже існуючих в Україні аграрних об’єднань, влада розраховує, що передача сільськогосподарських земель ОТГ дозволить створити відповідні умови для розвитку громад, допоможе привабити інвесторів.

– Я наголошую на відповідальності керівників громад, – зауважує, у свою чергу, голова обласної держадміністрації Степан Барна. – Я не дам перетворити громади на пустку. Так, віддати ці землі під забудову житлом – легше і комфортніше, але ви маєте теж дбати про соціально-економічний розвиток області, нові робочі місця тощо.

Через це для ОТГ уже визначили пріоритети у сфері використання і охорони переданих у комунальну власність земель:

забезпечення паритету інтересів громадян, суб’єктів господарювання і територіальних громад і забезпечення оптимального використання земель, з урахуванням планів розвитку і інвестиційної привабливості територій, з одночасною підготовкою пропозицій для залучення інвесторів;

передача ділянок в оренду винятково на торгах і на строк не більш як 7 років зі стартовою орендною ставкою не менше 8%;

дотримання цих же умов при переукладенні договорів на ділянки, строк дії оренди яких припиняється, і приведення діючих договорів оренди у відповідність до таких умов оренди;

проведення постійного моніторингу земель на предмет дотримання вимог законодавства, виявлення фактів самовільного зайняття землі, використання її без правовстановлюючих документів, порушення встановленого режиму використання земель при розорюванні пасовищ, дотримання заходів із охорони земель, збереження їх родючості;

оформлення громадянами та юридичними особами права власності і користування земельними ділянками, які ними фактично використовуються;

забезпечення відкритості, прозорості, прогнозованості, передбачуваності, послідовності діяльності територіальних громад під час реалізації повноважень у сфері земельних відносин, запобігання виникненню корупційних факторів і ризиків.