Від сьогодні підприємців в Україні штрафуватимуть за допуск людей без масок

Від сьогодні, 14 січня, українських підприємців штрафуватимуть за допуск людей без масок у будівлі й транспорт.



Штраф також загрожує і працівникам підприємств та фізичній особі-підприємцю в разі неносіння ними масок.



Про це повідомляє УНІАН.



Чому бізнес штрафуватимуть за відвідувачів без масок

У грудні 2020 року Верховна Рада ухвалила закон “Про внесення змін до закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)”. Ним передбачено накладення штрафів на підприємств, підприємців, установ, організацій, які порушили санітарне законодавство.



Напередодні закон був опублікований у парламентській газеті “Голос України”, а сьогодні він набув чинності.



Неносіння масок: кого та за що штрафуватимуть



Згідно із законом, штрафом каратимуть фізичних осіб – підприємців за допуск особи у громадські будинки, споруди, де здійснюється обслуговування населення, та громадський транспорт у період дії карантину без надітого засобу індивідуального захисту. Йдеться про респіратори або захисні маски, що закривають ніс та рот, у тому числі й виготовлені самостійно.



Їм же загрожує штраф за відсутність попередження, донесеного в будь-якій формі та у будь-який спосіб, про необхідність надіти захисну маску та/або за відсутність реагування на перебування в таких місцях осіб без надітих засобів індивідуального захисту (усне зауваження про необхідність надіти маску, припинення обслуговування, виклик представника поліції з повідомленням про адміністративне правопорушення).



Крім того, передбачено штрафи у період дії карантину за неносіння маски працівниками суб’єктів господарювання або безпосередньо фізичною особою – підприємцем.



Штрафи для підприємців за відвідувачів без масок – суми



Підприємство, установа, організація, громадянин – суб’єкт господарської діяльності повинні будуть сплатити штраф у розмірі від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто на суму від 3400 до 5100 гривень.



Такий же самий штраф передбачено і за обслуговування споживачів без надітих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно.