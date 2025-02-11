На Тернопільщині триває кампанія з декларування зброї

Володіти зброєю без дозвільних документів – це порушення закону. Особи, які знайшли вогнепальну зброю, її частини чи боєприпаси, повинні усе задекларувати, аби уникнути кримінальної відповідальності. Це стосується як цивільних, так і військовослужбовців.

Нагадаємо, що з 25 листопада 2024 року в Україні триває кампанія з декларування вогнепальної зброї. Як повідомив начальник сектору контролю за обігом зброї ГУНП в Тернопільській області Степан Джинджиристий, за 2,5 місяці до них звернулося понад 40 місцевих жителів, які задекларували 39 одиниць зброї та 873 боєприпасів до неї.

Серед зареєстрованого: 4 одиниці автоматичної зброї, 5 нарізних карабінів й гвинтівок, одна комбінована зброя, 28 гладкоствольних рушниць та 3 пістолети.

Щоб задекларувати зброю, громадянин має надати її до найближчого підрозділу Нацполіції разом із пакетом необхідних документів (письмова заява; паспорт; ідентифікаційний код; витяг про місце проживання/реєстрації; фотокартка 3,5х4,5).

Фахівці дозвільної служби оглянуть зброю, облікують та видадуть власнику відповідний документ, що підтверджує декларування зброї.

Декларування зброї на території Тернопільської області можна здійснити за адресами:

• Тернопільське районне управління поліції (м. Тернопіль, вул. Степова, 45), телефон: (0352) 53-05-30;

• Відділ поліції №1 (м. Бережани) (вул. Степана Бандери, 8), телефон: 097-164-92-42;

• Кременецький районний відділ поліції (м. Кременець, вул. Драгоманова, 5), телефон: 097-104-75-28;

• Чортківське районне управління поліції (м.Чортків, вул.Горбачевського, 5), телефон: 068-291-93-07.

Після завершення воєнного стану власники зброї матимуть 90 днів, аби узаконити її або здати в органи поліції.