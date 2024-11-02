На Тернопільщині у перший день листопада двоє пішоходів потрапили під колеса авто

1 листопада сталось відразу дві дорожньо-транспортні пригоди в яких пішоходи стали жертвами наїзду транспортних засобів. Обидві ДТП зафіксовано в Чортківському районі.

Перша аварія сталась в с. Волиця Гримайлівської територіальної громади. Близько 14.00 годин водій автомобіля «Hyundai H-1», не впорався з керуванням та здійснив наїзд на пішохода. Внаслідок сильного удару 74-річний місцевий житель отримав перелом ноги та травму голови. Дідуся госпіталізували в Гусятинську лікарню.

Буквально через три години схожа ДТП сталась в сел. Скала-Подільська. На цей раз під колеса «Fiat Doblo» потрапила 61-річна місцева жителька. Жінку з підозрою на закриту черепно-мозкову травму госпіталізували в Борщівську лікарню.