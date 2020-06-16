На Тернопільщині, внаслідок ДТП, у лікарні опинилась 60-річна водійка скутера

Дорожньо-транспортна пригода сталась 15 червня на автодорозі поблизу с. Чабарівка Гусятинського району. Тут, близько 13.00 годин, не розминулись автомобіль «Daewoo Lanos» та скутер «Honda Dio». Внаслідок ДТП у лікарні опинилась водійка скутера, 60-річна жителька с. Крогульці. Її, з діагнозом «Закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку та забійні рани частин тіла», госпіталізували в Гусятинську районну лікарню.

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