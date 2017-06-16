На Тернопільщині водій наїхав на маленьку дитину, яка виходила з автобуса

15 червня до працівників поліції надійшло повідомлення від медсестри Борщівської лікарні, про те, що до них в приймальне відділення з діагнозом: травма тазу, підозра на перелом клубної кістки доставлено 4-х річного хлопчика, який дані травми отримав внаслідок наїзду автобуса. На місце події прибула слідчо-оперативна група.

Правоохоронцям стало відомо, що того ж дня близько 17-ї години в м. Борщів, водій автобуса «СПВ-17 «РУТА», висадивши пасажирів на зупинці громадського транспорту, що по вул С.Бандери, не помітив пішохода та здійснив наїзд на дитину. Хлопчик госпіталізований в реанімаційне відділення районної лікарні.

75-ти літний водій автобуса пройшов медичний огляд на предмет вживання алкоголю, а маршрутний транспортний засіб поміщено на спеціальний майданчик Борщівського районного відділення поліції. За даним фактом розпочато слідство.