На Тернопільщині з початку року сталося понад 100 пожеж: вигоріло більше 52 гектарів

У Головному управлінні ДСНС України у Тернопільській області б’ють на сполох через різке зростання кількості пожеж в екосистемах. З початку 2026 року в області вже зафіксовано 113 загорянь, унаслідок яких знищено понад 52 гектари територій.

Лише протягом однієї доби — 25 березня — рятувальники ліквідували ще 9 пожеж на відкритих ділянках. Вогонь знищив понад 2,8 гектара сухої рослинності.

Фахівці наголошують: такі пожежі не виникають самі по собі. У більшості випадків причиною є людський фактор — навмисне підпалювання сухостою або банальна недбалість. Навіть один недопалок чи кинутий сірник можуть спричинити масштабне займання, яке швидко виходить з-під контролю.

Вогонь становить серйозну загрозу не лише для довкілля, а й для житлових будинків, господарських споруд і життя людей. Рятувальники щодня змушені ліквідовувати наслідки таких пожеж, яких можна було б уникнути.

У ДСНС закликають мешканців області не спалювати суху траву та сміття, адже це не лише небезпечно, а й тягне за собою адміністративну відповідальність.