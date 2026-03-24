У Теребовлі відбувся Хресний хід вулицями міста

У неділю 22 березня 2026 р. Б. відбулася Хресна дорога вулицями міста Теребовля. Цьогорічний молитовний захід мав за ціль обєднати у спільній молитві за перемогу та справедливий мир в Україні священнослужителів, парафіян різних конфесій та гостей міста, повідомляють на сторінці парафії у мережі Фейсбук.

Процесію очолив архиєпископ і митрополит Тернопільсько- Зборівський Теодор Мартинюк разом із духовенством Теребовлянського деканату.

Дерев’яний хрест почергово несли духовенство, адміністрація, родини загиблих воїнів-героїв, воїни ЗСУ та працівники різних установ, що знаходяться у м. Теребовля.

На стаційних зупинках стояли молодь УМХ, вірні слухали розважання про страждання Спасителя, уривки з Євангелія, співали духовних пісень. Колона рухалася від церкви Святого Миколая довкола центру міста і повернулася до храму.

Проповідь виголосив архиєпископ і митрополит Тернопільсько- Зборівський Теодор Мартинюк, пригадавши присутнім значення хреста та воскресіння Христового для нашого життя. Ахипастир закликав батьків, старших передавати віру своїм нащадкам, бо це є основа буття християнином.

На закінчення о. декан Іван Довгошия подякував митрополиту Теодору за молитву, духовне слово а також усім вірним та організаторам Хресної ходи. Для усіх бажаючих була можливість скласти милостиню на ЗСУ.