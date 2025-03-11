На Тернопільщині горіла церва

Поліцейські встановлюють обставини пожежі в церкві на території Кременецької громади

У вівторок, 11 березня, близько 9 години на спецлінію 102 надійшло повідомлення про пожежу в церкві у селі Катеринівка Кременецької громади.

На місці події працюють рятувальники, слідчо-оперативна група Кременецького райвідділу поліції.

За попередніми даними, на території церкви проводилися ремонті роботи і задимлення всередині приміщення храму виявив один із робітників, який повідомив на спецлінію 101.

Правоохоронці разом з рятувальниками встановлюють обставини події.