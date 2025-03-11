11:51 | 11.03.2025
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На Тернопільщині горіла церва

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Поліцейські встановлюють обставини пожежі в церкві на території Кременецької громади

У вівторок, 11 березня, близько 9 години на спецлінію 102 надійшло повідомлення про пожежу в церкві у селі Катеринівка Кременецької громади.
На місці події працюють рятувальники, слідчо-оперативна група Кременецького райвідділу поліції.
За попередніми даними, на території церкви проводилися ремонті роботи і задимлення всередині приміщення храму виявив один із робітників, який повідомив на спецлінію 101.

Правоохоронці разом з рятувальниками встановлюють обставини події.

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