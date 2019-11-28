Обстежують ставки, водойми, – майже 100 чоловік шукають зниклого 15-річного Віталія

Інформація щодо пошуків 15-річного жителя села Золота Слобода від Управління ДСНС України в Тернопільській області.

28 листопада 2019 року продовжено пошуки.

Всього до пошукових робіт залучено 98 чол., 11 од. техніки.

Від ДСНС, Козівського РС та 18 ДПРЧ Управління – 8 чол. та 1 од. техніки.

Пошукові роботи здійснювались в 4-х умовних зонах.

Станом на 16:00 пошуки результату не дали та будуть продовжені.

Загальна інформація

В ніч з 21 листопада на 22 листопада в селі Вівся Козівського району зник громадянин 2004 року народження, житель села Золота Слобода Козівського району.

23-25 листопада 2019 до пошуків зниклого залучалися працівники особового складу Козівського районного сектора та 18 державної пожежно-рятувальної частини Управління. Пошуки результатів не дали.

26 листопада пошукові роботи було продовжено. Залучено 36 чоловік особового складу Управління та аварійно-рятувального загону спеціального призначення, а також працівники Козівського районного сектора та 18 державної пожежно-рятувальної частини Управління.

27 листопада продовжено пошукові роботи. Від Управління ДСНС України у Тернопільській області залучено 36 чоловік особового складу 5 одиниць техніки та два надувних човна. Пошукові роботи здійснювались в 4-х умовних зонах. Силами рятувальників, повторно обстежено акваторію ставка в селі Золота Слобода, площею орієнтовно 1 га. Відділенням водолазно-рятувальних робіт обстежено орієнтовно 0,4 га прибережної акваторії ставу поблизу цукрового заводу.