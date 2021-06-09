Завтра майже 70 населених пунктів Тернопільщини будуть без світла

РЕМ Перелік споживачів, яким буде тимчасово припинене постачання електроенергії Якої тривалості передбачається перерва в електропостачанні Бережанський РЕМ м.Бережани вул. О.Кульчицької , С.Бандери з 08:00 до 18:00 Бережанський РЕМ м.Бережани вул. Львівська з 08:00 до 18:00 Бережанський РЕМ м. Бережани вул. Тернопільська, Міцькевича, Замкова з 09:00 до 18:00 Бережанський РЕМ м. Бережани вул. Пушкіна, П.Ринок з 09:00 до 18:00 Бережанський РЕМ м. Бережани вул. Чорновола, Костельна, Банкова, Тернопільська з 09:00 до 18:00 Бережанський РЕМ м. Бережани вул. С.Бандери з 08:00 до 18:00 Бережанський РЕМ м. Бережани вул. Ковпака, Коперніка, Козацька. Нахімома з 09:00 до 17:00 Бережанський РЕМ х. Ліс з 09:00 до 17:00 Бережанський РЕМ с. Вільховець з 09:00 до 17:00 Борщівський РЕМ с.Гермаківка з 10:00 до 16:00 Бучацький РЕМ с.Соколів з 09:00 до 16:00 Бучацький РЕМ с.Порохова з 09:00 до 16:00 Бучацький РЕМ с.Зубрець з 09:00 до 16:00 Гусятинський РЕМ с. Суходіл з 09:00 до 17:00 Гусятинський РЕМ м. Копичинці вул. Гусятинська з 09:00 до 17:00 Гусятинський РЕМ с. Перемийлів з 09:00 до 17:00 Гусятинський РЕМ с. Глібів з 09:00 до 17:00 Заліщицький РЕМ с.Буряківка з 10:00 до 16:00 Збаразький РЕМ с.В.Лубянки. з 09:00 до 17:00 Збаразький РЕМ с.Залужжя. з 09:00 до 17:00 Зборівський РЕМ с.Цебрів з 10:00 до 17:00 Зборівський РЕМ с.Манаїв з 10:00 до 17:00 Зборівський РЕМ с.Бліх з 10:00 до 17:00 Козівський РЕМ смт.Козлів (передмістя) з 10:00 до 17:00 Козівський РЕМ с.Яструбово вул Промислова з 10:00 до 17:00 Козівський РЕМ с.Кальне з 10:00 до 17:00 Козівський РЕМ с.Кальне з 10:00 до 17:00 Кременецький РЕМ м. Кременець, вул. Замкова, вул. Грушевського, вул. Франка з 09:00 до 17:00 Кременецький РЕМ м.Кременець вул.Липовиця1

Липовиця2

Садова

Шкільна

Замкова

Вербова

Франка

Грушевського

Вишнівецька

Макова

Красногірка

Вивозова. з 09:00 до 17:00 Лановецький РЕМ с.Ванжулів, с. Лопушно , с. Білозірка , с. Борщівка, с. Грибова, м. Ланівці вул. Привокзальна, Шкільна, Новосілка, Волинська, Українська, Незалежності, Грушевського, Січ. Стрільців, Богайчука, Садова, с. Молотків, с. Загірці, с. М. Карначівка, с. Гриньки. с. Нападівка, с. Шушківці, с. Москалівка, с. Буглів, с. Борсуки , с. Передмірка, с. Бережанка, с. Снігурівка, с. Манево , с. Іванківці, с. Михайлівка, с. Якимівці. з 09:00 до 17:10 Лановецький РЕМ м. Ланівці вул. Незалежності(частково), Білозірська з 09:40 до 16:50 Монастириський РЕМ с.Бобрівники з 09:00 до 17:00 Монастириський РЕМ м.Монастириська(вул.Галицька,Т.Г.Шевченка,І.Франка, Хвильового,Л.Українки,Січових Стрільців) з 09:00 до 17:00 Підволочиський РЕМ Підволочиськ, Скорики, Староміщина, Дорофіївка, Клебанівка, Шевченкове, Оріховець, Лозівка, Гущанки, Ободівка, Лисичинці, Гнилички, Скалат, Богданівка, Кошляки, з 09:00 до 17:00 Підгаєцький РЕМ м. Підгайці, вул.: Бережанська, Богдана Хмельницького, Вячеслава Чорновола, Івана Франка, Шевченка, Кравецька, майдан Незалежності з 09:00 до 17:00 Теребовлянський РЕМ сс Вишнівчик Зарваниця з 09:00 до 17:00 Теребовлянський РЕМ сс Боричівка з 09:00 до 17:00 Теребовлянський РЕМ смт Микулинці з 09:00 до 17:00 Теребовлянський РЕМ с Ласківці з 09:00 до 17:00 Теребовлянський РЕМ с Вербівці з 09:00 до 17:00 Тернопільський міський РЕМ Вул. Тютюнника, Зелена 3-14, Паркова 4

з 10:00 до 16:00 Тернопільський міський РЕМ Вул. Глибока 1-27, Глиняна 1-22, Малишка 1-23, Польова, Сонячна

з 09:00 до 13:00 Чортківський РЕМ м.Чортків. вул.Броварова, Київська, Середня, Підгірна, Мистецька. з 08:00 до 17:00 Чортківський РЕМ с.Росохач. Чортківський район. з 08:00 до 17:00 Чортківський РЕМ с.Переходи. Чортківський район. з 08:00 до 17:00 Чортківський РЕМ с.Переходи. Чортківський район. з 08:00 до 17:00 Шумський РЕМ с.Кути с.В.Дедеркали з 09:00 до 17:00

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ВАТ “Тернопільобленерго” повідомляє, що 10 червня у зв’язку з виконанням планових ремонтів обладнання та інших робіт з експлуатаційного обслуговування буде тимчасово припинене постачання електричної енергії окремим споживачам в таких населених пунктах області: