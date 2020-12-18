Безпека під час Різдвяних свят – наше спільне завдання, – Володимир Труш

Під час засідання обласної ради церков та релігійних організацій при обласній державній адміністрації Володимир Труш закликав релігійні спільноти краю об’єднати зусилля у боротьбі з поширенням COVID-19 в період зимових свят.

«Зараз ми наближаємося до важливих зимових релігійних свят: дня святого Миколая, Різдва Христового, Водохреща. В нас є багато чудових традицій. І в цей період можуть виникати великі скупчення людей. Однак сьогодні ми знову чуємо про негативні «антирекорди», пов’язані із кількістю хворих. Від нас усіх також багато залежить, щоби призупинити цю страшну хвилю хвороби. Тому безпека про здоров`я і життя жителів області має бути на першому місці», – зазначив голова обласної державної адміністрації Володимир Труш.

Він нагадав, що з 19 грудня 2020 року по всій території України будуть діяти нові обмеження. Проведення релігійних заходів дозволяється за умови дотримання карантинних умов та соціальної дистанції – одна людина на 10 кв. м.

«Ми маємо досвід, коли святкували Паску в умовах жорстких обмежень. Тому не варто розслаблятися і бути дуже безпечними зараз. Якщо є можливість, прошу максимально забезпечити онлайн-трансляцію святкових богослужінь. Щоб всі, хто залишиться вдома, змогли долучитися до спільної молитви», – зазначив Володимир Труш.

Голова ОДА привітав членів обласної ради церков та релігійних організацій при обласній державній адміністрації зі святами, побажав Божого благословення, миру, злагоди та добра.