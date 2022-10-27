Поліцейські встановлюють особу шахрая, котрий видурив у тернополянина 74 тисячі гривень

Зі слів потерпілого, він хотів придбати для потреб армії мікроавтобус, оголошення про продаж якого знайшов в Інтернеті. Розповідає, що продавець представився українцем, котрий мешкає у Польщі, і пообіцяв пригнати транспортний засіб . Домовлена сума, а це 74 тисячі гривень, була перечислена на рахунок продавця, проте мікроавтобуса покупець так і не дочекався.

Шахрайський випадок задокументували співробітники Тернопільського районного управління поліції. До них із заявою звернувся житель обласного центру і повідомив про те, що його ошукав чоловік, пообіцявши пригнати з-за кордону авто, проте в домовлений час зустріч не відбулася, а зв’язок із зловмисником перервався.

Поліцейські вживають заходів для розкриття злочину та вкотре застерігають краян від подібних афер. Проявляйте пильність та у жодному випадку не перераховуйте кошти незнайомцям наперед. Зустрічайтеся з продавцем особисто і розраховуйтеся за товар лише після його отримання.