Тернопільські юристи-податківці виграли 329 справ у судах

Майже 60 відсотків справ у судах виграли юристи-податківці Тернопільщини упродовж січня-вересня 2022 року.

Так, із 563 розглянутих спорів на суму 264,6 млн грн, на користь ГУ ДПС у Тернопільській області вирішено 329 справ (у тому числі немайнові спори) на суму 180 млн гривень.

Загалом на розгляді у судах різних інстанцій перебувало 1078 справ на суму 937,5 млн гривень.

Як свідчить практика, у більшості випадків спірні питання можна вирішити без залучення судових інстанцій, але якщо вже цього не уникнути, то податкові юристи зазвичай ретельно готуються і збирають міцну доказову базу, аби мати сильні позиції у суді. Саме цей фактор є визначальним у позовній роботі юристів. Водночас зібрані податківцями докази зазвичай відкриті платникам для ознайомлення і вони завжди можуть оцінити, чи матиме справа судову перспективу.