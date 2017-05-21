Тітушки «Мрії» – харківські мажори та друзі Авакова-молодшого

Керівником юридичної фірми з Харкова Безрук Владислав Вікторович виявився наближеним до сина міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Олександра.

Голова Тернопільської ОДА Степан Барна та керівник ГУНП у Тернопільській області не змогли дотримати слова даного кільком сотням ветеранів та бійцям АТО про те, що після побиття Олександра Починка ноги цих бойовиків у нашому краї не буде.

Ватро нагадати, що 22 квітня, у Тернополі приблизно о 21:30 в готельному комплексі «Глобус» майже десяток невідомих осіб спортивної тілобудови жорстоко побили добровольця та колишнього біатлоніста Олександра Починка. Боєць підозрює у злочині харківських «тітушок», яких у наш край привезли представники агрохолдингу «Мрія».

На наступний день після цих подій кілька сотень ветеранів та бійців АТО зібралися під стінами ОДА, щоб вимагати покарання для кривдників екс-біатлоніста. Акція протесту перемістилася під стіни готелю «Глобус». Туди прибули Степан Барна та Олександр Богомол. Та бойовики «Мрії» встигли втекти. Тоді пан Барна запевнив всіх, що більше цих тітушок на Тернопіллі ніхто не побачить.

«Агрохолдинг «Мрія» залучив охоронні структури. Ми поставили перед керівництвом холдингу чітке питання: якщо мають місце такі події, як квітня у готелі «Глобус», то вони не мають що робити у Тернопільській області, – заявив тоді Степан Барна. – Їм тут не місце і бачити їх тут більше ніхто не буде. Ми домовилися. І я надіюсь, що вони більше тут не з’являться. Ми про цю проблему говорили неодноразово. Ветерани АТО молодці, що оперативно відреагували. Добре, що ми зорієнтувалися і поставили їх на місце.»

Голова ОДА тоді наголосив, що поставив вимогу перед керівником «Мрії» Саймоном Чернявським: «Ми ж будемо знати чи вони повернуться. Я дам звернення на агрохолдинг «Мрія», щоб вони більше не залучали цю структуру на території Тернопільської області. Будемо робити так, аби їх тут не було. Я мав кілька усних скарг з цього питання.»

У свою чергу начальник обласної поліції під час згаданої зустрічі запевнив всіх, що більше не допустить бойовиків «Легіону» на Тернопілля.

«Я надіюсь, що це останній день, коли ми їх побачимо,» – заявив 22 квітня під стінами «Глобусу» Олександр Богомол.

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