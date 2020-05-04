Працівників і пацієнтів Почаївської психоневрологічної лікарні перевірили на коронавірус

Зі 152 протестованих в обласному лабораторному центрі коронавірус підтвердили в 44. Про це повідомила в.о. директорки лікарні Ірина Цюман.

“З чоловічого відділення коронавірус підтвердили в 27 пацієнтів, з жіночого – у 5. З працівників захворіли 7 медиків і 5 інших працівників. На COVID-19 захворіла директорка лікарні, вона перебуває на лікуванні в Тернополі. Окрім неї, шпиталізовані до Почаївської районної троє: двоє пацієнтів і один працівник. Інші, в кого виявили коронавірус, або на самоізоляції в лікарні, або на амбулаторному лікуванні”, – повідомила в.о. директорки лікарні Ірина Цюман.