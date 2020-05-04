У Тернополі нацгвардійці стали донорами крові 

У Тернополі нацгвардійці 2 батальйону 2 Галицької бригади Нацгвардії України здавали кров на потреби людей, що захворіли на COVID-19. Окрім Тернополя строковики, військовослужбовці за контрактом та офіцери стали донорами ще у Львові, Рівному та Ужгороді. Всього у акції прийняло участь понад сотня військових.

Більшість нацгвардійців вперше ставали донорами. Розповідають, що невеличке хвилювання було присутнє, бо не знали як потім будуть себе почувати.

Перед тим, як здавати кров, нацгвардійці здали необхідні аналізи, їх напоїли солодким чаєм та смаколиками. Аби стати донором крові потрібно виконати ряд умов: бути здоровим, не робити татуювань хоча б рік, мати певну вагу та не мати ніяких операції найближчих пів року.

Строковик Владислав Семенюк розповідає, що це його перший досвід але стати донором зголосився сам.

«Якщо моя кров допоможе одній людині – це для мене буде за щастя, – розповідає Владислав. – Після процедури почував себе добре, з іншими хлопцями та персоналом попили чаю з печивом. Після того у центрі нам дали з собою іще солодощів». Усі ті, хто став донорами, на день звільняються від виконання службових обов’язків, а строковикам ще й додається один день до основної відпустки.

Аліна Новікова