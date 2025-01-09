Прокурори вимагають узаконити земельні ділянки з самосійними лісами у громаді Тернопільського району

Прокурори Бережанської окружної прокуратуризвернулась з позовом до суду в інтересах держави до однієї із територіальних громад Тернопільського району з вимогою визнати протиправною бездіяльність органу місцевого самоврядування та зобов’язати віднести самосійні ліси до самозаліснених ділянок.

Встановлено, що на території громади землікомунальної власності вкриті лісом, але не належать до самозаліснених земельних ділянок. Сільська рада за результатами розгляду подання органу виконавчоївлади з питань лісового та мисливськогогосподарства не вжила жодних заходів щодоузаконення цих ділянок.

Такі дії органу місцевого самоврядування не сприяють реалізації державної екологічної ініціативи“Масштабні залісення України” та порушуютьінтереси держави у сфері охорони лісових ресурсів.

Прокурори Бережанської окружної прокуратуриу судовому порядку комплексно захищають землі, якібули заліснені природним шляхом та не надані для ведення лісового господарства. Така робота допоможе збільшити площі лісового фонду та зберегти українські ліси, які сьогодні такожпотерпають від війни.

Тернопільським окружним адміністративнийсудом відкрито провадження у справі.