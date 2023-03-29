Псевдобанкіри збагатилися за рахунок краян майже на 60 000 гривень

Правоохоронці поліції Тернопільщини задокументували два факти шахрайства пов’язані з привласненням грошових коштів власників карткових рахунків. Після спілкування з додзвонювачами потерпілі втратили чималі суми.

Жителька Скалата розповіла, що псевдопрацівник банку зателефонував до неї під приводом розблокування інтернет-банкінгу. Жінка навіть не зрозуміла, як повідомила аферистові всю конфіденційну інформацію щодо свого електронного гаманця. Невдовзі їй надійшло сповіщення про зняття залишку в розмірі 29 744 гривень.

Ще один заявник повідомила, що невідомі намагаються привласнити його гроші. Аферист запевнив чоловіка, що кошти можна вберегти, однак для цього треба повідомити дані власника. Як наслідок розмова з псевдобанкіром обійшлася мешканцю Гусятина в 29 000 гривень.

Відомості про події працівники територіальних підрозділів поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до статті 190 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці вкотре наголошують мешканцям, ніколи, ні за яких обставин, не повідомляти особисті дані невідомим. Інформація щодо карткових рахунків вважається конфіденційною, нею повинні володіти лише власники електронних гаманців.

Ніколи не повідомляйте номер банківської картки, термін її дії, ПІН-код або CVV2-код, а також паролі, що надходять в SMS. Якщо дзвонять і уточнюють ці дані, знайте: це спроба шахрайства.

Суворо дотримуйтеся правил користування карткою, не передавайте ніякої інформації третім особам. Якщо подзвонили і представилися співробітником банку з невідомого номера телефону, не потрібно вступати в дискусію, покладіть слухавку та зателефонуйте на гарячу лінію фінустанови. Всі дзвінки, які надходять з банку клієнту, зберігаються в історії контактів з клієнтом.

У разі надходження дзвінка з невідомого номера необхідно терміново передзвонити на гарячу лінію і уточнити у оператора всю інформацію по карті, при втраті або крадіжці – карту заблокувати.

Якщо ж ви потерпіли від рук аферистів, не зволікайте, одразу телефонуйте на лінію «102».