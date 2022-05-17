росіяни вдарили ракетами у 20 кілометровій зоні до кордону з Європейським Союзом
Цієї ночі на Львівщині було дві повітряні тривоги та 2 масові хвилі ракетних вильотів. Про це повідомляє міський голова Львава Андрій Садовий.
У Львові жодна ракета не приземлилась. Добре спрацювали сили ППО. Тому ми не знаємо чи було наше місто ціллю на цей раз.
У одному із сіл Яворівського району уламки ракети частково пошкодили об’єкт залізничної інфраструктури. В навколишніх будинках повилітали шибки. І це все у 20 кілометровій зоні до кордону з Європейським Союзом.
Це справді була одна із найбільших атак на Львівську область за кількістю ракет, – каже мер Львова.
- Що буде відбуватись далі передбачити важко. Тому ходіть в укриття! Не знімайте прильотів ракет чи роботи ППО. Такі відео потрібні московській агентурі. Не уподібнюйтесь русні, будь ласка. Бережіть себе і допомагайте фронту