росіяни вдарили ракетами у 20 кілометровій зоні до кордону з Європейським Союзом

Цієї ночі на Львівщині було дві повітряні тривоги та 2 масові хвилі ракетних вильотів. Про це повідомляє міський голова Львава Андрій Садовий.

У Львові жодна ракета не приземлилась. Добре спрацювали сили ППО. Тому ми не знаємо чи було наше місто ціллю на цей раз.