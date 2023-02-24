Роботодавцям Тернопільщини – компенсації, працівникам – заробіток
176 тис. грн компенсацій – за працевлаштування переселенців
За 1,5 місяця 2023 року 15 роботодавців звернулися до місцевих підрозділів Тернопільського обласного центру зайнятості за компенсацією на працевлаштування 20 переселенців, більшість з яких отримали роботу в сферах торгівлі, переробної промисловості, освіти. Уже профінансовано 176 тис. грн. Загальна тривалість надання такої компенсації – два місяці з дня працевлаштування внутрішньо переміщеної особи.
З 16.02.2023, згідно з рішенням Уряду, передбачено надання роботодавцям нових видів компенсацій:
1) компенсації фактичних витрат у розмірі єдиного соціального внеску за відповідну особу за місяць, але не більше подвійного розміру мінімального страхового внеску – за працевлаштування роботодавцем строком не менше ніж на 2 роки за направленням центру зайнятості зареєстрованих понад 1 місяць безробітних певних категорій з числа осіб, які мають додаткові гарантії у працевлаштуванні.
Загальна тривалість виплати – 12 місяців впродовж наступних двох років.
2) 50% фактичних витрат на оплату праці, але не більше мінімальної зарплати – за працевлаштування роботодавцем за направленням центру зайнятості строком не менше ніж на один рік осіб, яким до настання права на пенсію за віком залишилося не більше 5 років, а також осіб, які перебувають у статусі зареєстрованого безробітного понад 1 місяць і належать до осіб з інвалідністю, які не досягли пенсійного віку; учасників бойових дій.
Загальна тривалість виплати – 6 місяців впродовж наступного року.
3) 50% мінімальної заробітної плати за відповідну особу за місяць, за умови якщо роботодавець за направленням центру зайнятості працевлаштовує зареєстрованого безробітного із числа осіб: віком до 25 років, які сумарно мають страховий стаж не більше 12 міс.; віком до 35 років – на перше робоче місце; звільнених із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби – на перше робоче місце після звільнення.
Загальна тривалість виплати – не більше 6 місяців за умови збереження гарантій зайнятості особи протягом періоду, що перевищує виплати у два рази.
Детальніше про нові види компенсацій тут – https://ter.dcz.gov.ua/novyna/
uryad-rozshyryv-programu- kompensaciy-robotodavcyam-za- pracevlashtuvannya-okremyh- kategoriy
Також у 2023 році продовжує діяти урядова програма щодо виплати (впродовж 2 місяців) компенсації роботодавцям за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб (https://www.dcz.gov.ua/
storinka/kompensaciya- robotodavcyam-za-vpo ).
За більш детальною інформацією зверніться у місцевий підрозділ Тернопільського обласного центру зайнятості або в Telegram: @DCZ19_Ternopil (https://t.me/DCZ19_Ternopil) чи на «гарячу» лінію для роботодавців у Тернопільському ОЦЗ за тел. (0352) 23-49-82.