Рятувальники Тернопільщини протягом минулої доби тричі залучалися до ліквідації наслідків надзвичайних подій

О 20:20 виникла пожежа в підвальному приміщенні 5-ти поверхового будинку. Вогнем знищено сміття та речі домашнього вжитку на площі 10 м.кв. Від вогню врятовано будівлю. Внаслідок задимлення з верхніх поверхів евакуйовано 4 особи.