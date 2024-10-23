Рятувальники Тернопільщини протягом минулої доби тричі залучалися до ліквідації наслідків надзвичайних подій
О 20:20 виникла пожежа в підвальному приміщенні 5-ти поверхового будинку. Вогнем знищено сміття та речі домашнього вжитку на площі 10 м.кв. Від вогню врятовано будівлю. Внаслідок задимлення з верхніх поверхів евакуйовано 4 особи.
У полі біля села Горожанка Чортківського району виявлено артснаряд АС-122 мм часів Другої світової війни.
У лісовому масиві біля села Вербів Тернопільського району піротехніки ДСНС вилучили та знешкодили у безпечному місці артснаряд АС-76 мм Другої світової війни.