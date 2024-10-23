Обласна влада не буде закривати храми, – В’ячеслав Негода про московський патріархат

Начальник Тернопільської ОВА Вʼячеслав Негода разом із першим заступником Степаном Куйбідою презентували пріоритетні напрямки розвитку Тернопільської області.

Під час зустрічі із представниками медіа також говорили про проблему московського патріархату в області, – пише сайт Тернополяни.

– Якщо говорити згідно з Конституцією, то держава і церква – відділені. Ми не мали б права (як орган державної влади) втручатися у діяльність церков. Це нормально, це практика світова. Коли в нас з’являється щось таке, що іскрить, завжди є підстава, щоб хтось реагував на високих рівнях, аж до конгресів окремих країн. Треба бути дуже толерантним і поміркованим у цій частині, – зазначив Вʼячеслав Негода.

Попри це, він обурився тим, як окремі жителі області прославляють російську церкву.

– В умовах московської агресії не може бути такого, щоб чи окремий громадянин працював на цю країну, чи група людей. Ні економічно, ні фізично, ні духовно! Вони (ред. представники московського патріархату на Тернопільщині) духовно з’єднані з тими, хто благословляє ворога на війну і на вбивство всіх українців, – наголосив Негода. – Чому наші люди туди йдуть? Хіба лише влада має їм це пояснювати? Ми повинні разом дійти до свідомості. Ніхто віри в Бога не змінює!

Начальник Тернопільської ОВА розповів, що припинення діяльності московського патріархату на Тернопільщині – це справа, перш за все, людей, які повинні усвідомити, що московський патріархат – ворожа структура.

– Обласна влада ніколи, напевно, не піде на те, щоб закривати храми… Це не робиться моїм розпорядження. Захотів – написав «заборонити» – так не вийде! Це мають усвідомити люди, які туди йдуть. Ну як можна сьогодні оплакувати нашого воїна, який загинув від московської агресії, а завтра йти в церкву яка є під духовним куполом московії?! –обурився Негода.