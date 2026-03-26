20:56 | 26.03.2026
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Зникла Наталія Мельник. Рідні просять про допомогу

Redaktor 0 Views Прокоментуй!
Зникла моя мама — Мельничук Наталія, 1964 року народження (61 рік), родом з Рівненщини, повідомляє донька Юлія Кремениця.
 
❗ Останній раз її бачили в місті Острог.
⚠️ Можливо, вона рухається у напрямку Тернополя або вже знаходиться в Тернопільській області.
 
❗ Є велика ймовірність, що вона могла втратити пам’ять:
• не пам’ятає свого імені
• не знає, хто вона і звідки
• може не відгукуватися або називатися іншим ім’ям
 
🙏 Можливо, вона зараз знаходиться в селах або невеликих населених пунктах, і хтось її прихистив, не знаючи, що її розшукують.
 
Мама може бути дезорієнтована, у стані сильного душевного потрясіння.
 
🔎 ПРИКМЕТИ:
• Зріст приблизно 164 см
• Худіша, ніж на фото, виглядає старшою за свій вік
• Коротке волосся
 
👕 ОДЯГ:
• Темно-синя куртка
• Коричнева хустка
• Чорні штани або, можливо, спідниця
• Чорні туфлі на шнурівках
 
🙏 Дуже прошу — придивіться, розпитайте, перевірте двори, підвали, закинуті будівлі…
Будь-яка інформація може допомогти знайти мою маму!
 
Контакти:
• 096 893 39 88
• Поліція: 102

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *