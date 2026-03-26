Зникла Наталія Мельник. Рідні просять про допомогу

Зникла моя мама — Мельничук Наталія, 1964 року народження (61 рік), родом з Рівненщини, повідомляє донька Юлія Кремениця .

Останній раз її бачили в місті Острог.

Можливо, вона рухається у напрямку Тернополя або вже знаходиться в Тернопільській області.

Є велика ймовірність, що вона могла втратити пам’ять:

• не пам’ятає свого імені

• не знає, хто вона і звідки

• може не відгукуватися або називатися іншим ім’ям

Можливо, вона зараз знаходиться в селах або невеликих населених пунктах, і хтось її прихистив, не знаючи, що її розшукують.

Мама може бути дезорієнтована, у стані сильного душевного потрясіння.

ПРИКМЕТИ:

• Зріст приблизно 164 см

• Худіша, ніж на фото, виглядає старшою за свій вік

• Коротке волосся

ОДЯГ:

• Темно-синя куртка

• Коричнева хустка

• Чорні штани або, можливо, спідниця

• Чорні туфлі на шнурівках

Дуже прошу — придивіться, розпитайте, перевірте двори, підвали, закинуті будівлі…

Будь-яка інформація може допомогти знайти мою маму!

Контакти:

• 096 893 39 88

• Поліція: 102