Зникла Наталія Мельник. Рідні просять про допомогу
Зникла моя мама — Мельничук Наталія, 1964 року народження (61 рік), родом з Рівненщини, повідомляє донька Юлія Кремениця.
Останній раз її бачили в місті Острог.
Можливо, вона рухається у напрямку Тернополя або вже знаходиться в Тернопільській області.
Є велика ймовірність, що вона могла втратити пам’ять:
• не пам’ятає свого імені
• не знає, хто вона і звідки
• може не відгукуватися або називатися іншим ім’ям
Можливо, вона зараз знаходиться в селах або невеликих населених пунктах, і хтось її прихистив, не знаючи, що її розшукують.
Мама може бути дезорієнтована, у стані сильного душевного потрясіння.
ПРИКМЕТИ:
• Зріст приблизно 164 см
• Худіша, ніж на фото, виглядає старшою за свій вік
• Коротке волосся
ОДЯГ:
• Темно-синя куртка
• Коричнева хустка
• Чорні штани або, можливо, спідниця
• Чорні туфлі на шнурівках
Дуже прошу — придивіться, розпитайте, перевірте двори, підвали, закинуті будівлі…
Будь-яка інформація може допомогти знайти мою маму!
Контакти:
• 096 893 39 88
• Поліція: 102