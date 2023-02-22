Сімейний бізнес екс-поліцейського в Тернополі охоронятиме майно дорожників на 2 млн грн

Служба автомобільних доріг у Тернопільській області за результатами відкритих торгів із особливостями 14 лютого підписала договір на послуги з охорони майданчиків зважування з ТОВ «Центр безпеки та комфорту» вартістю 1,8 млн грн. Про це стало відомо з сайту закупівель Prozorro.

Згідно з договором і техзавданням, компанія цілодобово до кінця поточного року охоронятиме в трьох місцях на дорогах Н-18, М-19 та М-30. Охоронці повинні виявляти, запобігати та припиняти несанкціоновані проникнення, у разі пожежі – організувати її гасіння усіма засобами до приїзду пожежної команди, а також мати мобільну бригаду на випадок надзвичайної події тощо.

«Центр безпеки та комфорту» було єдиним учасником закупівлі, а як досвід показало минулорічну угоду із САД у Тернопільській області на послуги охорони вартістю майже 1,4 млн грн. Цей договір від травня 2022 року опублікували в Prozorro в день підписання поточної угоди. Наразі в Prozorro відсутня інформація про будь-які інші підряди цієї фірми.

Причиною явки тільки одного учасника може бути те, що замовник вимагав наявність досвіду саме «з надання послуг організаційних та інженерно-технічних заходів, спрямованих на забезпечення цілісності та схоронності майданчиків зважування в русіна автомобільних дорогах загального користування державного значення». Причому, це має бути період 2019-2022 років і цей аналогічний «договір повинен бути виконаний не менше ніж на 50% від ціни договору».

Про підрядника

ТОВ «Центр безпеки та комфорту» зареєстрували в листопаді 2021 року. Його керівником є Василь Мокрицький, колишній начальник управління Державної служби по боротьбі з економічною злочинністю УМВС України в Тернопільській області. Протягом 2015-2018 років він очолював відокремлений територіальний підрозділ в Тернопільській області ДУ «Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України». Однак у 2018 році звільнився з посади.

Як повідомляли «Наші гроші. Львів», «Детективне агентство «Холмс», де він був директором, а його дружина Анна є власницею, також отримує замовлення на охорону від бюджетних організацій.

Власницею «Центру безпеки та комфорту», щоправда, є не Анна Мокрицька, а Віра Ліщинська – в дівоцтві Мокрицька, згідно з її профілем в Однокласниках. Найімовірніше, вона є сестрою Василя Мокрицького.

Дружина Василя Мокрицького також є співвласницею ТОВ «Льонок » (з 2016 року отримала бюджетних замовлень на послуги прання на майже 2 млн грн), ТОВ «МК Компани», ТОВ «ЮНС Груп», ТОВ «Ю.Н.С. Компані».